Droga, Carabinieri arrestano pusher a Caivano

Blitz anti droga dei Carabinieri nel Parco Verde di Caivano (Napoli).

I militari della compagnia di Caivano hanno arrestato un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione dell’abitazione del 27enne, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato un libro mastro con all’interno sigle e numeri verosimilmente riconducibili ad attività illecite e 1.675 euro in contanti.

Trovati anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e 10 dosi pronte alla vendita di cocaina e crack.