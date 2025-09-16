Droga, Carabinieri arrestano pusher a Caivano

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Blitz anti droga dei Carabinieri nel Parco Verde di Caivano (Napoli).

I militari della compagnia di Caivano hanno arrestato un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione dell’abitazione del 27enne, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato un libro mastro con all’interno sigle e numeri verosimilmente riconducibili ad attività illecite e 1.675 euro in contanti.

Trovati anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e 10 dosi pronte alla vendita di cocaina e crack.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE