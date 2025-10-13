Droga, Carabinieri arrestano pusher a domicilio

Blitz antidroga nella notte tra venerdì e sabato effettuato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli.
Sono le 23 e i militari seguono con discrezione un, 35enne già noto alle forze dell’ordine. Il pedinamento inizia nelle strade di Fuorigrotta e si trascina fino al quartiere Chaia, nel centro della movida.
I movimenti del 35enne al volante della propria Toyota Aygo sono sospetti e il controllo avviene a Piazza della Repubblica poco prima delle 2.
Nel corso della perquisizione è stta rinvenuta della cocaina nell’auto dell’uomo e i carabinieri hanno deciso di estendere il controllo anche all’abitazione del 35enne.
In casa c’è la compagna è una 25enne originaria di Melito di Napoli.
La donna, all’arrivo dei militari, tenta di disfarsi di alcuni involucri gettandoli dalla finestra ma i militari vedono tutto.
Rinvenuti e sequestrati 225 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e 665 euro in contanti ritenuti provento del reato.
Sequestrate anche 4 telecamere che cinturavano l’abitazione e il sistema di videosorveglianza.
I due sono stati arrestati. L’uomo è in carcere mentre la donna si trova agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.
