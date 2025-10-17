Droga, Carabinieri arrestano pusher ad Agnano

- pubblicità -

In casa aveva 109 grammi di hashish, 711 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina e 340 euro.

È stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 22enne incensurato ad Agnano, vicino a Napoli.

Il giovane è stato scoperto perché i carabinieri, dopo avere fermato un’auto con a bordo due 25enni denunciati per ricettazione perché in possesso di 1000 euro e 10 sim ancora da attivare, hanno perquisito la casa del 22enne da dove erano usciti in macchina i due.

Oltre alle sostanze sono state trovate anche una pistola e una carabina senza tappo rosso.