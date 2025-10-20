Droga, Carabinieri arrestano pusher

- pubblicità -

I carabinieri di Pozzuoli, alle porte di Napoli, hanno arrestato un 19enne già noto alle forze dell’ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare, in località Monteruscello, i militari dell’Arma infatti hanno rinvenuto mezzo chilo di hashish in 5 panetti e 3 stecchette della stessa sostanza, oltre a 22 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento illecito: per questo il 19enne è stato posto agli arresti domiciliari.