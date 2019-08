Droga, Carabinieri arrestano una persona a Sant’Antonio Abate.

Stava vendendo ad un tossicodipendente una bustina di marijuana, quando è stato bloccato dai Carabinieri, che poi hanno perquisito la sua abitazione, sequestrando altra droga.

Ciro Elefante, 54 anni, di S. Antonio Abate (Napoli), già denunciato in passato, è stato sorpreso dai militari in via Alighieri, mentre stava consegnando 3,8 grammi di marijuana ad un “cliente”- In tasca aveva una seconda bustina di 0,5 grammi.

I Carabinieri della stazione di S. Antonio Abate e del Reggimento Campania si sono recati a casa sua e qui hanno trovato 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 54enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L’acquirente della droga è stato segnalato alla Prefettura. (ANSA)