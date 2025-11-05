Droga, due arresti dei Carabinieri a Sant’Anastasia

- pubblicità -

I Carabinieri di Sant’Anastasia hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio e detenzione illecita di armi e munizioni Carmine Cozzolino e Michele Stefanile, di 54 e 34 anni già noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati trovati all’interno di un terreno di proprietà del 54enne mentre tagliavano e confezionavano droga.

Attorno a loro, pronti per essere smerciati, 109 kg di marijuana.

Un carico enorme costato le manette ai due, dopo un inutile tentativo di fuga.

Oltre allo stupefacente, i militari hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi, 1500 euro in contanti, un fucile con matricola abrasa completo di proiettili.

due uomini, portati in carcere, sono in attesa di giudizio.