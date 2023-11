Droga e armi in casa, arrestato dalla Polizia a Secondigliano

Nella serata di mercoledì, gli agenti del Commissariato Secondigliano, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, hanno notato un soggetto con atteggiamento circospetto che, alla loro vista, si è diretto all’interno di uno stabile barricandosi in un appartamento al primo piano.

I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione al cui interno sorprendendo il predetto che tentava di darsi nuovamente alla fuga calandosi dal balcone.

Inoltre, gli operatori, all’interno dell’appartamento in questione, hanno rinvenuto 3 buste contenenti diverse dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 658 grammi, 2 buste con circa 1,689 kg di hashish, 2 involucri di cocaina del peso di circa 11 grammi, 5 bilancini di precisione, diverso materiale per il taglio e confezionamento della droga, 3 cellulari, 2 pistole, di cui una Beretta cal. 7,65 e una Revolver cal. 38 entrambe con matricola abrasa, un caricatore con 7 cartucce cal. 7,65, 2 fucili, risultati entrambi rubati, 14 cartucce per fucile cal. 12 e 2195 euro.

Pertanto, un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, possesso di armi clandestine e ricettazione.