Droga e esplosivo in casa, arrestato dai Carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e di esplosivi un 50enne della zona dei Camaldoli, già noto alle forze dell’ordine.

Fermato durante un posto di controllo, nascondeva nelle tasche 13 grammi di hashish.

Nella sua abitazione conservava altri 580 grammi della stessa sostanza, 23 grammi di cocaina, 3 piante di marijuana e un ordigno esplosivo da oltre 1 kg di polvere pirica, capace di far saltare in aria un furgone.

In suo possesso anche uno scooter con targa polacca ritenuto provento di un furto e 535 euro in contanti. Il 50enne è in carcere, in attesa di giudizio.