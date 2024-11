Droga e telefoni in carcere, arresti della Polizia

- pubblicità -

A Napoli i poliziotti della locale Sezione investigativa del Servizio centrale operativo, in collaborazione con gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone per traffico di sostanza stupefacenti e accesso indebito di dispositivi di comunicazione per detenuti, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un’associazione camorristica locale, attiva nella zona di Secondigliano.

Gli arrestati, utilizzando dei droni, introducevano abitualmente nel Centro penitenziario di Napoli – Secondigliano dei pacchi che contenevano droga e telefoni cellulari.

Durante le indagini inoltre gli investigatori hanno arrestato altre tre persone e sequestrato due chili di sostanza stupefacente, un drone dotato di telecamera e numerosi microtelefoni cellulari e schede telefoniche.

Dei dodici arrestati 10 sono finiti in carcere e gli altri due ai domiciliari.