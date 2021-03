Droga, operazione della Polizia a Ponticelli, 6 arresti.

Gli agenti del Commissariato Ponticelli di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Procura, hanno arrestato, su disposizione del gip, sei persone, quattro delle quali sono state messe in carcere e le restanti due ai domiciliari.

Si tratta di Salvatore Romano, Umberto Sermone, Antonietta Luongo e Pasquale Busiello, napoletani tra i 28 e i 55 anni con precedenti di polizia, gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, per i quali è stato disposto il carcere, e di Emanuele Busiello e Alfonso Iannelli, napoletani di 26 e 24 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali il giudice ha invece disposto i domiciliari.

Le attività d’indagine, svolte dal Commissariato su delega dell’Autorità Giudiziaria, hanno consentito di accertare, attraverso attività tecniche quali intercettazioni telefoniche oltre che perquisizioni e sequestri, l’esistenza di un gruppo criminale organizzato dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel rione De Gasperi del quartiere Ponticelli.

(ANSA).