Droga, Polizia arresta 13 persone a Caserta.

Tredici arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato a Caserta nell’ambito di un’indagine antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha permesso di smantellare un giro di vendita di hashish, marijuana, crack e cocaina attivo tra Caserta, Maddaloni e con propaggini nel territorio foggiano.

L’inchiesta della Squadra Mobile della questura di Caserta è partita in seguito al sequestro ad un giovane casertano fermato durante un controllo in strada, di un “libro mastro” con l’annotazione di nomi, soprannomi, quantità espresse in grammi e cifre, e di 22mila euro in contanti nascosti nel doppio fondo ricavato nel cofano della sua Bmw; in quella circostanza gli investigatori hanno quindi appreso la probabile esistenza di vasto giro di droga nel capoluogo, ed è iniziato il lavoro di ricostruzione della rete di venditori e fornitori.(ANSA)