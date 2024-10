Droga, Polizia arresta 15 persone

I poliziotti della Squadra mobile di Napoli, in collaborazione con i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e altri reati.

Gli arrestati facevano parte di due organizzazioni criminali, una satellite dell’altra, che operavano a Napoli e a Torre Annunziata.

La prima, con base operativa nel quartiere Arenaccia, commercializzava la droga all’ingrosso nei mercati clandestini napoletani servendosi di corrieri che utilizzavano veicoli dotati di doppifondi segreti, appositamente realizzati da un carrozziere di fiducia.

La seconda organizzazione, con base a Torre Annunziata, si riforniva abitualmente dalla prima e si occupava del traffico di droga al dettaglio per le piazze di spaccio che arrivavano fino a Salerno e provincia.

Nel corso delle attività investigative sono state arrestate in flagranza di reato 7 persone e sequestrati oltre un quintale di cocaina e hashish, una pistola con munizioni e oltre 820mila euro in contanti.

Uno dei corrieri arrestati in flagranza ha continuato a mantenere rapporti con gli altri criminali attraverso telefoni introdotti clandestinamente nel carcere.

Oltre alle misure cautelari sono state sequestrate due attività commerciali di Napoli (un bar e una pizzeria) che venivano utilizzate come luogo di incontro per pianificare i traffici e per ricevere ordini dai clienti, un’automobile e una moto.