Droga, Polizia arresta corriere a Ischia

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La Polizia ha sequestrato ieri sera un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Casamicciola Terme, nell’ambito di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un uomo residente sull’isola.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti del commissariato di Ischia stavano monitorando i collegamenti marittimi tra la terraferma e l’isola nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti.

Durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli, i poliziotti hanno rinvenuto 1.138 grammi di cocaina all’interno di un pacco trasportato dall’uomo, immediatamente bloccato e tratto in arresto.

Un quantitativo destinato allo spaccio locale

La droga sequestrata, spiegano gli investigatori, avrebbe avuto un impatto significativo sul mercato illecito isolano, alimentando la rete dello spaccio al dettaglio. Il sequestro è considerato di particolare rilievo per la quantità e per le modalità di trasporto.

L’arrestato colto da malore

Dopo il trasferimento negli uffici di polizia per gli adempimenti di rito, l’uomo avrebbe accusato un malore. È stato soccorso dal personale del 118 e portato all’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, dove si trova attualmente ricoverato in stato di piantonamento da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di approvvigionamento e verificare eventuali collegamenti con reti di traffico attive tra Napoli e le isole del Golfo.