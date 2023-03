Due aggressioni a personale sanitario a Marigliano ed Acerra.

L’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate denuncia altri due episodi di aggressione a personale sanitario avvenuti a Marigliano e ad Acerra.

“Allertati per codice rosso paziente incosciente e cardiopatica ,arriviamo sul posto (per strada) e troviamo la paziente vigile con vomito e dolore toracico irradiato al braccio. La carichiamo in ambulanza e all’esterno del mezzo inizia una rissa scatenata dal fidanzato della figlia della paziente che dopo averla picchiata (gravida da 3 mesi) si è dileguato, io tranquillizzavo la ragazza perché era agitata, all’improvviso ritorna l’ energumeno che mi prende con il paraurti della sua auto e mi inizia a strattonare ed a minacciarmi solo perché stavo tranquillizzando la sua fidanzata. Ritorna a scappare perché stavano arrivando le forze dell’ordine. Sono andato in pronto soccorso a Nola me la cavo con 7 giorni e lunedì mi reco in caserma per regolare denuncia”.