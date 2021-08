Due morti e tre feriti nella notte a seguito di agguati.

Notte di violenza a Napoli: tra il quartiere di Fuorigrotta a quello di Ponticelli si sono verificati accoltellamenti e agguati. Due i morti e tre feriti.

Un uomo di 46 anni è morto ed un altro è stato ferito alla gamba e alla schiena nel corso di una sparatoria che sarebbe avvenuta all’interno del Rione De Gasperi, a Ponticelli, in via Camillo de Meis, dove sono stati trovati diversi bossoli.

Un agguato che, secondo quanto rende noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, avrebbe poi avuto ripercussioni all’ospedale di Villa Betania, dove l’uomo, con precedenti, poi deceduto era stato trasportato. Alla notizia della sua morte, infatti, i parenti “come racconta la pagina Facebook dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, hanno cominciato a sfasciare tutto”.

Una persona è morta e due sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate, invece, in via Tertulliano. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Squadra mobile e al momento è stato accertato che l’uomo deceduto era un 48enne con diversi precedenti di polizia. Gli altri due sono rimasti lievemente feriti, con 15 giorni di prognosi. L’episodio sarebbe avvenuto nel corso di una lite per futili motivi. (ANSA).