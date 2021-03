Due rider aggrediti e rapinati a Miano, uno anche accoltellato.

Due rider aggrediti e rapinati nella serata di ieri, a Miano, quartiere a nord di Napoli.

Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze delle vittime, sarebbe accaduto verso le 21.40, in piazza Madonna dell’Arco, davanti ad un fast food McDonald’s.

Un rider di 28 anni ha raccontato alla Polizia di essere stato rapinato dello scooter.

Contestualmente, all’ospedale Cardarelli di Napoli è arrivato un altro rider di 26 anni che ha detto non solo di essere stato rapinato dello scooter, nello stesso posto del 28enne, ma anche di essere stato accoltellato da un gruppetto di ragazzi; il rider è stato colpito da 5 coltellate all’addome ma non è in pericolo di vita.

L’area dove sarebbero avvenute le aggressioni non risulta essere videosorvegliata. Sono in corso indagini della Polizia per verificare se ci sia un collegamento tra le due aggressioni. (ANSA).