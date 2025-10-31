Dussmann e Cesvi per i bambini di Napoli e Bari

- pubblicità -

Ci sono luoghi dove la cura non è solo un gesto, ma un modo di essere. Dove un sorriso diventa un punto di partenza, una mano tesa genera fiducia, e un pomeriggio insieme può cambiare un piccolo pezzo di mondo.

Il 28 ottobre, presso la Casa del Sorriso di Napoli, e il 29 ottobre presso la Casa del Sorriso di Bari, hanno preso vita due momenti speciali nell’ambito dell’iniziativa #WECARE – Protection, promossa da Dussmann in collaborazione con CESVI per celebrare i 40 anni della Fondazione.

Due giornate di gioco, dialogo e condivisione dedicate ai bambini e alle famiglie, per ricordare che ognuno conta, che essere visti e ascoltati fa la differenza.

Gli operatori di Dussmann e Cesvi hanno preso parte a un programma di laboratori e attività ludico-ricreative per offrire ai più piccoli un’occasione di incontro, divertimento e crescita, rafforzando al tempo stesso il senso di comunità e di fiducia che queste strutture rappresentano ogni giorno.

Dopo l’accoglienza con un welcome coffee, bambini e ragazzi hanno partecipato a un’attività di presentazione e ai giochi del Ludobus, in un clima di divertimento e collaborazione. A seguire una merenda “mostruosa”, con dolcetti a forma di mostri divertenti e gustosi, e un laboratorio creativo per realizzare piccoli oggetti da portare a casa come ricordo. La giornata si è poi conclusa con il riordino collettivo, un momento di condivisione delle emozioni e i saluti finali.

Le Case del Sorriso sono spazi sicuri, protetti e accoglienti nati nei quartieri più fragili di Napoli (San Pietro a Patierno) e Bari (San Paolo) dove oltre 1600 tra bambini, ragazzi e genitori trovano supporto educativo, psicologico e sociale. Qui, insieme a educatori e psicologi, si lavora per costruire relazioni, creare percorsi di consapevolezza, promuovere la scolarizzazione, sostenere le famiglie e restituire fiducia e speranza a chi vive in condizioni di difficoltà. Perché, quando una famiglia si rafforza, cresce anche un quartiere: è questo lo spirito che animerà le giornate, fatta di giochi, incontri e momenti di festa condivisa.

Nata nel 2025, #WECARE – Protection è un progetto che mette al centro le persone più fragili: bambini, famiglie e comunità che ogni giorno lottano per costruire il proprio spazio nella vita. È un’iniziativa che nasce da un sogno concreto: dare speranza a chi ne ha più bisogno, accendere sorrisi, costruire un futuro fatto di cura e opportunità.

Da oltre cinquant’anni, Dussmann sceglie di prendersi cura delle persone per migliorare la loro vita e renderla più semplice. Oggi rinnova questo impegno con un gesto concreto di solidarietà al fianco di Fondazione CESVI, che da quarant’anni protegge le popolazioni più vulnerabili in Italia e nel mondo, sostenendo oltre 2.000 beneficiari nelle Case del Sorriso in Italia e più di 20.000 nel mondo. Un’alleanza che unisce impresa e solidarietà, esperienza e sensibilità, per costruire insieme comunità più forti, inclusive e resilienti.

Per Dussmann, prendersi cura significa esserci: ogni giorno, con attenzione, con rispetto, con amore. Con oltre 26.000 collaboratori, 11 filiali e un fatturato di 979 milioni di euro nel 2024, Dussmann è oggi tra i principali player nazionali del facility management. Il suo impegno per la sostenibilità è testimoniato dalle certificazioni UNI/PdR 125:2022 e UNI ISO 30415:2021, e dalla medaglia Platinum di EcoVadis, che la colloca tra l’1% delle aziende più virtuose al mondo per criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Insieme a Fondazione CESVI, Dussmann promuove un messaggio potente e semplice: la cura è un valore che si moltiplica, quando diventa azione condivisa.