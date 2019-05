Easy Welfare lancia Amazon Prime nelle piattaforme Welfare.

La pluriennale collaborazione tra Easy Welfare e Amazon si rafforza: a partire dal 2019 tutti

gli utilizzatori della piattaforma Easy Welfare potranno redimere un anno di abbonamento Amazon Prime grazie alla propria quota welfare.

Spedizioni illimitate in 1 giorno disponibili senza costi aggiuntivi su 2 oltre milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni: un vantaggio significativo per tutti coloro che scelgono Easy Welfare come partner per il benessere aziendale e che giornalmente si affidano ad Amazon per i propri acquisti.

Questo ma non solo, i benefici sono molteplici: film e serie TV in streaming, accesso illimitato a più di 2 milioni di brani con Prime Music, centinaia di eBook Kindle disponibili senza costi aggiuntivi, e molto altro ancora.

Easy Welfare da oltre 5 anni mette a diposizione attraverso i propri piani welfare l’acquisto di Buoni Regalo Amazon.it di diverso taglio (secondo il regime del Fringe Benefit) e, con questa importante novità, si posiziona come primo provider Italiano ad inserire abbonamenti Prime come possibilità Welfare.

“Avere Amazon all’interno delle nostre piattaforme welfare è sempre stato per noi un valore aggiunto” dichiara Davide Bertolasi, Direttore Marketing di Easy Welfare. “Ogni anno abbiamo registrato un interesse importante verso l’acquisto di card da parte dei nostri utilizzatori: un incremento di oltre i 250% solo negli ultimi due anni.” continua il Direttore.

“L’aggiunta del programma in abbonamento Prime, acquistabile tramite piattaforme Easy

Welfare, è un plus che renderà il nostro prodotto ancora più completo. Essere i primi in Italia a fornire ad oltre 470mila utenti questa possibilità è per noi motivo di grande orgoglio”