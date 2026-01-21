EAV, attacco alla privacy ed al diritto di sciopero

Di
Redazione
-
- pubblicità -

dal Sindacato OR.S.A. AUTOFERRO-TPL Campania riceviamo e pubblichiamo

Oggi registriamo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori dell’EAV.

A perpetrarlo non sono stati balordi o delinquenti e neanche viaggiatori stressati dai troppi disservizi.

Ad usare  violenza è stata l’azienda che ha permesso di mandare in onda nel  TG3 Campania delle 14:00 i nomi di chi ha scioperato, violando insieme alla RAI, la legge sull’autoregolamentazione degli scioperi, una serie infinita di normative sulla privacy e persino l’art. 40 della Costituzione.

Chiediamo all’assessore Casillo ed al governatore Fico di intervenire immediatamente per metter fine a questa barbarie, agendo con provvedimenti esemplari verso i dirigenti ed i funzionari responsabili di questo ennesimo attacco ai lavoratori ed al diritto di sciopero.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE