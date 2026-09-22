Ecoballe, ancora un incendio a Taverna del Re

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Ancora un incendio tra le ecoballe del sito di stoccaggio di Taverna del Re, a Giugliano in Campania. A quindici giorni dal precedente rogo, le fiamme sono tornate a interessare una porzione dell’area, uno dei luoghi simbolo delle criticità legate alla gestione dei rifiuti in Campania.

Nel pomeriggio si è riunito il Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, per fare il punto sulle operazioni di spegnimento e sul supporto logistico necessario.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno riferito che le attività di spegnimento proseguono senza sosta, con l’impiego di: due squadre operative, due autobotti, un’autobotte chilolitrica da circa 14.000 metri cubi, un’autoscala, un carro aria.

L’incendio è sotto controllo, ma si sta lavorando allo smassamento delle ecoballe, operazione necessaria per raggiungere eventuali focolai interni e prevenire nuove riprese delle fiamme.

Il nodo dell’approvvigionamento idrico

Il rappresentante di Sapna ha comunicato che la società è presente sul posto e sta effettuando verifiche per individuare punti di approvvigionamento idrico più vicini rispetto a quello attualmente utilizzato, situato presso il centro commerciale Auchan. Una scelta che potrebbe velocizzare le operazioni e ridurre i tempi di intervento.

Il supporto della Protezione civile

La Protezione civile regionale ha precisato che nell’area sono impegnati: tre camion per lo smaltimento dei rifiuti, due mezzi speciali “ragni” per lo smassamento, in concorso con le altre forze di soccorso statali.

Monitoraggio costante

Il Tavolo prefettizio ha confermato che il monitoraggio prosegue in tempo reale, con aggiornamenti continui sull’evoluzione della situazione e sulle necessità operative.