Elezioni Ordine dei Medici di Napoli: Presentata la lista di Ordinatamente: “ Noi siamo l’alternativa

Fissata la data delle elezioni, dal 18 al 22 Marzo, per il rinnovo dell’Ordine dei Medici di Napoli il Movimento Ordinatamente ufficializza i nomi dei candidati che concorreranno all’appuntamento con le urne.

Diciotto medici che in questi mesi si sono impegnati, insieme a tutti i componenti che hanno aderito ad Ordinatamente, a portare avanti diverse battaglie a difesa della categoria e una visione diversa del ruolo che deve avere l’Ordine dei Medici.

“La necessità e la voglia di rinnovamento- commentano i rappresentanti della Lista

Ordinatamente- ci hanno spinto a dar vita ad un gruppo che, per la prima volta , offre la possibilità di avere una scelta alternativa in grado di rappresentare realmente i colleghi della città metropolitana di Napoli. Per noi parla la passione che ci mettiamo nel nostro lavoro, le

competenze e la voglia di fare” .

Protagonisti della richiesta del voto on Line Ordinatamente, in questi mesi, non ha fatto mancare di far sentire la sua voce .” Questo è solo l’inizio di un bellissimo percorso, ma che vede già coinvolti tantissimi medici, desiderosi di dare nuova linfa alla categoria, in maniera positiva e propositiva.In Campania serve la tutela della salute pubblica , il dialogo con le istituzioni è fondamentale ma se è dialogo costruttivo e non solo assenso. Noi ci

abbiamo messo la faccia. Ai colleghi chiediamo sostegno e impegno civico e morale”.