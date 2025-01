Emergenza freddo, l’appello della Caritas a donare coperte

- pubblicità -

La Caritas diocesana di Napoli ha lanciato un appello urgente per affrontare l’emergenza freddo, invitando la comunità a donare coperte di lana e sacchi a pelo.

Il punto di raccolta è il Binario della Solidarietà, situato in via Taddeo da Sessa, 93, aperto dalle 9.30 alle 17.00.

Oltre alle coperte, è possibile donare abiti pesanti, pullover, sciarpe e cappelli, purché puliti e in buono stato. La Caritas offre anche pasti caldi e servizi doccia per i senza fissa dimora.

Se hai la possibilità di contribuire, ogni gesto può fare la differenza per chi è in difficoltà in questo periodo di freddo intenso.

Sede: Via Taddeo da Sessa n.93 – Napoli

Destinatari/utenti: Persone senza dimora (uomini e donne)

Servizi offerti: Accoglienza diurna

Giorni e Orario di apertura/attività: Tutti i giorni dell’anno, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

Il Binario della Solidarietà si occupa specificamente dei Senza Dimora in prevalenza italiani, accompagnandoli in un percorso di reinserimento sociale, arginando non solo temporaneamente e/o definitivamente la difficoltà o il disagio che la persona manifesta, ma anche e, soprattutto, restituendole dignità e promuovendone l’autonomia e l’integrazione.

Il Centro di accoglienza diurno Binario della Solidarietà fa parte di una rete di servizi che esistono a Napoli e che lavorano per una presa in carico integrata della persona senza dimora.