Ennesima aggressione al Cardarelli, oss quasi strangolata

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Un’operatrice socio‑sanitaria del reparto di Radiologia dell’ospedale Cardarelli di Napoli è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione che ha tentato di strangolarla mentre svolgeva il proprio turno di servizio.

A denunciarlo è il segretario della Sanità Pubblica della Fp Cgil Campania, Antimo Morlando, che parla di «episodio gravissimo» e chiede interventi urgenti per la sicurezza del personale.

L’aggressione nel transito dal Pronto soccorso alla Radiologia

Secondo la ricostruzione del sindacato, l’operatrice stava effettuando il trasferimento di alcuni pazienti dal Pronto soccorso alla Radiologia. Nel transitare nei locali del Ps, è stata improvvisamente affrontata dall’uomo, che ha tentato di strangolarla.

Provvidenziale l’intervento dei colleghi e delle guardie giurate presenti: dopo una breve colluttazione sono riusciti a liberare la donna dalle mani dell’aggressore, evitando che la situazione degenerasse.

Operatrice sotto shock: lesioni con 21 giorni di prognosi

La lavoratrice, visibilmente scossa e sotto shock, è stata immediatamente soccorsa. I medici le hanno riscontrato lesioni guaribili in 21 giorni.

Il sindacato: “Zone franche nei Ps, servono interventi immediati”

Morlando denuncia una situazione ormai insostenibile: «Non è più tollerabile che il personale sanitario debba rischiare la vita nello svolgimento del proprio dovere. Esprimiamo massima solidarietà alla collega aggredita».

Il segretario della Fp Cgil sottolinea come, nonostante l’innalzamento delle misure di sicurezza in alcune strutture, nei Pronto soccorso persistano “zone e percorsi franchi” dove il personale resta esposto.

«Chiediamo interventi urgenti per fermare questa spirale di violenza prima che sia troppo tardi – conclude – avviando anche campagne di sensibilizzazione capillari».

Sulla vicenda interviene anche l’Anaao Assomed Campania

“Processare i medici in diretta social non significa chiedere giustizia, significa alimentare odio e sospetto. C’è bisogno di unire, non di dividere, altrimenti vedremo solo aumentare la violenza che già oggi è un enorme problema in tutti gli ospedali e nei presidi che sono fatti per garantire assistenza. Quanto è avvenuto al Cardarelli ne è la dimostrazione”.

Appello ad abbassare i toni

È un appello all’unità, ma anche un invito ad abbassare i toni, quello lanciato dal segretario regionale dell’Anaao Assomed, Vincenzo Bencivenga, che interviene all’indomani dell’ennesima aggressione avvenuta al Cardarelli di Napoli. Bencivenga, che si unisce con sincera partecipazione al dolore dei familiari di Francesca Tucci, condanna il gravissimo episodio che, sottolinea, “si innesta in un clima avvelenato dai social”.

E aggiunge: “Ci preoccupa moltissimo l’abitudine a trasformare vicende ancora da accertare in processi sommari celebrati sui social e nel dibattito pubblico, spesso sulla base di informazioni parziali, frammentarie o non verificate”.

Rischio spettacolarizzazione

Anaao Assomed denuncia il rischio di una deriva sempre più pericolosa: la spettacolarizzazione di singoli casi, prima ancora che siano chiariti i fatti, alimenta sfiducia, rabbia sociale e aggressività nei confronti del personale sanitario.

“Serve una risposta collettiva, istituzionale, così come avviene sul fronte delle aggressioni al personale sanitario”, dice Bencivenga.

Eugenio Gragnano

Così anche Eugenio Gragnano, segretario aziendale Anaao Assomed del Cardarelli di Napoli: “La presunzione di innocenza vale per tutti e deve valere anche per i medici. Serve, anche da parte della politica regionale e nazionale, una posizione netta, valutando anche iniziative a tutela dell’onorabilità dei professionisti quando vengono esposti a una condanna social prima ancora che le autorità abbiano accertato i fatti”.

Anaao Assomed Campania sottolinea come difendere i medici dai processi sommari non significhi sottrarli alle proprie responsabilità. Significa, al contrario, pretendere che ogni responsabilità venga accertata nelle sedi giuste, con rigore, competenza e rispetto delle garanzie previste dalla legge. Senza questo equilibrio, a perdere non saranno solo i medici, ma tutti i cittadini. “Dividere, alimentare odio e sospetto – conclude Vincenzo Bencivenga – può solo lacerare il rapporto di fiducia che è indispensabile per salvare vite e prendersi cura di chi ha bisogno. Ai leoni da tastiera ricordo che i medici sono lì per quello, per salvare vite. Continuare su questa strada non farà altro che svuotare i reparti critici di grandi professionalità e questo, sì, avrebbe un costo enorme sulla salute dei cittadini”.