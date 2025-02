Enoteca vendeva droga, Carabinieri arrestano titolare

- pubblicità -

I carabinieri hanno scoperto che in un’enoteca nel centro della cittadina a nord di Napoli, oltre agli alcolici, erano in vendita anche due varietà di stupefacenti.

Il titolare è stato arrestato, sequestrate 42 dosi di cocaina e 14 di hashish.

Nell’attività anche tre bilancini di precisione, un manganello nero, materiale per il confezionamento e il taglio.

E ancora 850 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il 44enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in attesa di giudizio