Epifania, Polizia Municipale al lavoro

In occasione dei festeggiamenti per la notte della Befana, la Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli sul territorio. Gli interventi hanno interessato numerose aree cittadine, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore afflusso.

L’Unità Operativa Chiaia ha condotto verifiche mirate in Via Chiaia, Via Vittorio Imbriani, Vico Satriano e Via Manzoni, sanzionando tre esercizi commerciali per violazioni quali l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la mancata certificazione di impatto acustico, l’assenza di licenza per la vendita di alcolici e l’omessa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per insegne e attività commerciali.

In Via Toledo, gli agenti della medesima Unità Operativa hanno effettuato un importante intervento di contrasto alla vendita ambulante abusiva, sequestrando complessivamente 1.892 pezzi di merce irregolare tra cui bracciali, collane e anelli e 500 pezzi di merce contraffatta sottoposta a sequestro penale.

L’Unità Operativa Avvocata, in collaborazione con l’Unità Operativa IAES, ha vigilato sulle celebrazioni nelle aree di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, dove si sono radunate circa 25.000 persone. Nonostante l’elevata affluenza, non sono state registrate criticità di rilievo. Sono stati effettuati 8 sequestri di merce irregolare, comprendenti giocattoli, borse e oggettistica varia.