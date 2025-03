Ergastolano evaso estradato dalla Francia

- pubblicità -

Antonio Delli Paoli, ergastolano e storico esponente del clan Piccolo di Marcianise, è stato estradato dalla Francia.

Atterrato all’aeroporto di Fiumicino, oltre agli agenti dell’Ufficio di polizia di frontiera aerea dello scalo, ad attenderlo c’erano i poliziotti della Squadra mobile di Caserta e i militari della Compagnia dei carabinieri di Marcianise che hanno condotto le indagini.

Sull’uomo pendeva, infatti, un mandato di arresto europeo in seguito alla sua evasione dal carcere di Carinola (Ce), dove stava scontando dal febbraio 1994 la pena definitiva dell’ergastolo per omicidio aggravato dal metodo mafioso, e nel quale, lo scorso dicembre, non aveva fatto rientro al termine di un permesso premio.

I poliziotti casertani e i militari dell’Arma hanno iniziato le indagini per individuare chi avesse potuto materialmente aiutare l’evaso, ma soprattutto, per ricercare dove potesse nascondersi. La fuga è durata fino a metà gennaio, quando l’uomo è stato arrestato a Strasburgo, dove aveva dato vita ad una manifestazione di protesta di fronte al Parlamento europeo.

L’omicidio per il quale l’uomo, detto “Pullastriello”, era stato condannato all’ergastolo si inserisce nella guerra tra clan camorristici che ha interessato il territorio di Marcianise nel casertano tra il 1986 e il 2007 e che ha causato decine di morti.