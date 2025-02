- pubblicità -

Protagonista di questa puntata de “Il Grande Cancello”, come ci racconta Abete, è un detenuto condannato all’ergastolo per omicidio, come lui stesso afferma, che trasmette in live su TikTok direttamente dal carcere.

Siamo riusciti ad effettuare una chiamata privata con l’uomo che ci spiega come vengono introdotti telefoni e droghe nei penitenziari.

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/ergastolano-trasmette-su-tiktok-dal-carcere_776181/