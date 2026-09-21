Esce dall’auto per segnalare incidente, travolto e ucciso

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Tragedia nella notte tra sabato e domenica nel Napoletano, dove un 22enne di San Cipriano d’Aversa è morto dopo essere stato investito da un’auto di passaggio mentre segnalava un incidente appena avvenuto.

Secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen Golf, per cause ancora da accertare, sarebbe finita contro il guardrail. A bordo c’erano il 22enne e un 20enne di Casal di Principe. I due giovani sarebbero usciti dall’abitacolo per avvisare gli altri automobilisti del sinistro e mettere in sicurezza la zona.

In quei momenti, però, un veicolo in transito avrebbe centrato il 22enne, uccidendolo sul colpo. Il ragazzo è deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Indagini in corso

La dinamica è ora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti con: la sezione radiomobile di Giugliano e la stazione di Varcaturo.

I militari stanno ricostruendo le fasi dell’incidente, verificando la posizione dei mezzi, la velocità del veicolo investitore e le condizioni di visibilità al momento dell’impatto.

Il 20enne illeso

Il 20enne che era con la vittima non avrebbe riportato ferite gravi. È stato ascoltato dai Carabinieri come persona informata sui fatti.