Escursionista scomparso nel casertano, trovato cadavere in dirupo.

I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di un uomo in fondo ad un burrone sul Monte Tifata, nel comune di Sant’Angelo in Formis (Caserta).

Le ricerche dell’uomo, scomparso mentre effettuava un’escursione, sono iniziate nel pomeriggio; i vigili del fuoco di Caserta hanno istituito una unità di Comando locale sul luogo in cui è stata ritrovata l’automobile dell’uomo, per coordinare le ricerche.

Sul posto è intervenuto il personale Tas (esperti in topografia) per la gestione delle ricerche a terra e un elicottero, proveniente dal nucleo elicotteristi di Pontecagnano, per il monitoraggio della zona dall’alto. Dopo circa quattro ore di ricerche, i soccorritori hanno rinvenuto in fondo al burrone il corpo della persona scomparsa, che è stato recuperato dall’elicottero. (ANSA).