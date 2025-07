Esodo estivo, attenzione nel weekend

- pubblicità -

Traffico intenso previsto per i prossimi weekend di luglio, con particolare attenzione alle prossime giornate di venerdì 18 luglio, sabato 19 e domenica 20 e il fine settimana dal 25 al 27 luglio in cui è previsto bollino rosso.

Nelle prime due settimane di agosto si prevede il consueto ulteriore incremento dei flussi dei veicoli sulle strade con consistenti movimenti di traffico in partenza nei venerdì pomeriggio e la tendenza in aumento nelle mattinate di sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate dal “bollino nero”. Anche le domeniche del 3 e 10 agosto e i lunedì del 4 e 11 agosto manterranno lo stesso andamento di luglio, con traffico di rientro nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì.

È possibile consultare i comunicati di Viabilità Italia che monitorerà costantemente le condizioni di percorrenza della rete viaria di interesse nazionale e ha messo a disposizione dei documenti consultabili, tra cui il nuovo calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t. e l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali Strade statali.

Per una partenza in sicurezza si raccomanda di adottare comportamenti prudenti e il rispetto delle norme stradali.

In particolare, verificare l’efficienza del veicolo, sistemare i bagagli senza sovraccaricare l’auto, individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali, evitare di mettersi alla guida dopo aver mangiato o bevuto abbondantemente, partire riposati e aggiornati sulle condizioni del traffico.