Esplode impianto Gpl, gravi 3 operai a Pomigliano

Tre operai sono rimasti feriti a seguito di un’esplosione avvenuta sabato mattina in un capannone di un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Secondo quanto riporta Tgcom24, due di loro, un 31enne e un 29enne, sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, con il 31enne in pericolo di vita.

Il terzo, un 39enne, è stato curato sul posto e poi trasferito all’ospedale del Mare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno aperto un’indagine per accertare le cause dello scoppio.

Dai primi rilievi sembra che l’esplosione sia stata provocata da un impianto GPL montato su un’auto in demolizione.