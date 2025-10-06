Esplode impianto Gpl, gravi 3 operai a Pomigliano

- pubblicità -
Tre operai sono rimasti feriti a seguito di un’esplosione avvenuta sabato mattina in un capannone di un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.
Secondo quanto riporta Tgcom24, due di loro, un 31enne e un 29enne, sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, con il 31enne in pericolo di vita.
Il terzo, un 39enne, è stato curato sul posto e poi trasferito all’ospedale del Mare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno aperto un’indagine per accertare le cause dello scoppio.
Dai primi rilievi sembra che l’esplosione sia stata provocata da un impianto GPL montato su un’auto in demolizione.
