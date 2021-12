Esplode ordigno davanti negozio di telefonia a San Giuseppe Vesuviano.

A San Giuseppe Vesuviano la scorsa notte intorno all’una i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a piazza Garibaldi 74. Lì, poco prima, ignoti avevano fatto esplodere un ordigno artigianale nei pressi dell’ingresso di un negozio di telefonia.

Sono in corso indagini da parte dei militari della stazione di San Giuseppe Vesuviano e dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, intervenuti per i rilievi del caso. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dell’intimidazione.