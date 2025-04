Esplosione in fabbrica abusiva, arresti dei Carabinieri

- pubblicità -

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, dalle prime luci del mattino a Napoli e a San Giuseppe Vesuviano, i Carabinieri della Tenenza di Ercolano stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di due persone.

Gli arresti sono riferiti alla esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio ad Ercolano avvenuta lo scorso 18 novembre, in cui morirono tre giovani, tra cui due ragazze gemelle, ed un ragazzo romeno di 18anni padre di una bimba di 2 mesi, dopo l’esplosione di una abitazione adibita abusivamente a fabbrica.

n particolare, nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri hanno arrestato a Napoli e a San Giuseppe Vesuviano due uomini, rispettivamente di 31 e 64 anni, per i reati ipotizzati di omicidio volontario con dolo eventuale, fabbricazione di esplosivi non convenzionali e non riconosciuti di tipo pirotecnico e sfruttamento di manodopera in spregio alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con le stesse accuse, dallo scorso 26 novembre è agli arresti anche il proprietario dell’edificio di via Patacca, il 38enne Pasquale Punzo, a cui la procura di Napoli gli contesta anche il reato di caporalato