Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio, 3 condanne

Condannati a 17 anni di reclusione Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo, accusati di omicidio volontario.

Tensione e urla in aula alla lettura della sentenza: la Procura aveva infatti chiesto 20 anni di reclusione.

Il caos è esploso subito dopo la lettura della sentenza per la morte dei tre giovani lavoratori in nero uccisi nell’esplosione della fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano (18 novembre 2024), le gemelle Sara e Aurora Esposito, 26 anni e Samuel Tafciu, romeno di 18 anni.