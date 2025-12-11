Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio, 3 condanne

Quattro anni sono stati inflitti al terzo imputato, Raffaele Boccia, accusato di detenzione di esplosivo.
I parenti delle vittime hanno giudicato la pena ingiusta e troppo bassa:
«Diciassette anni per tre morti non sono giustizia», «Non dormiamo più, siamo finiti dallo psicologo», sono state le dichiarazioni rilasciate.
Secondo l’Avv. Nicoletta Verlezza, legale della famiglia Esposito:
Reazione “scomposta ma comprensibile”.
Sottolinea che il lavoro nero è una “piaga accettata come ammortizzatore sociale”.
Ritiene la sentenza soddisfacente perché l’impianto accusatorio ha retto.
L’Avv. Massimo Viscusi (famiglia Tafciu): comprende la rabbia dei familiari, sottolinea che è stato riconosciuto l’omicidio volontario.
A suo avviso c’era anche la premeditazione, che avrebbe escluso il rito abbreviato.
Condividi:
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Stampa
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.