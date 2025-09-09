Esplosione in fabbrica di fuochi pirotecnici a Pianura, 4 feriti

- pubblicità -

Un’ esplosione si è verificata nella fabbrica di fuochi d’artificio di via Vicinale Grottole 10, nel quartiere Pianura di Napoli,

Sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118.

Un primo scoppio ha provocato un forte boato, udito in gran parte del quartiere, generando panico tra i residenti e frantumando i vetri dei palazzi circostanti.

Una colonna di fumo nero si è alzata visibile a chilometri di distanza.

Durante le operazioni di spegnimento, si è verificato un secondo scoppio, che ha coinvolto due vigili del fuoco. Fortunatamente, sono in buone condizioni.

A detta dei residenti ci sarebbe stata anche una terza esplosione.

Lievemente feriti anche due carabinieri, probabilmente a causa della forza dell’esplosione.

L’esplosione ha causato un incendio che si è propagato a un appartamento vicino e alla vegetazione circostante.

Inizialmente si era diffusa la voce di un dipendente deceduto, ma è stata smentita da fonti ufficiali.