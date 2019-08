Estate a Napoli, gli appuntamenti del weekend.

Estate a Napoli 2019

Prossimamente nella affascinante cornice del Maschio Angioino:

sabato 3 agosto ore 21.30 (Ingresso del pubblico dalle ore 20.30)

Summer Live Tones 2019 – VIII Edizione

Andrea Molinari 51

Andrea Molinari chitarra, Enrico Zanisi rhodes & synth, Matteo Bortone basso, Ivan Liuzzo batteria

Andrea Molinari – giovane e talentuoso chitarrista marchigiano – presenta il suo ultimo disco affiancato da tre protagonisti della scena jazz nazionale come Enrico Zanisi, Matteo Bortone e Ivan Liuzzo

A cura di Live Tones Napoli Party

Ingresso: € 15,00 biglietteria automatizzata GO2, biglietteria in location dalle ore 20.00

Info: 3389941559

domenica 4 agosto ore 21.00

Summer Music Show

Uno show unico con musica live udibile solo tramite cuffie wifi ad alta fedeltà, nel raggio di 500 metri dal palcoscenico, guidando ciascuno nel suo microcosmo uditivo e visivo con performance di danza contemporanea

A cura di Assocazione Mousikè e Nomea srl

Ingresso: € 10,00

Info: info@associazionemousike.com

lunedì 5 agosto ore 21.00

Femin’arte

SesèMamà in concerto

Una formazione composta da quattro protagoniste della etno-jazz-word-music (Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna, Fabiana Martone) unite in un progetto musicale variegato che va dal chorinho brasiliano al jazz, dalla melodia napoletana al folk italiano e ai brani originali del loro repertorio

A cura di Associazione ProCulTur

Ingresso: € 15,00

Info: 0815448891 / assculprocultur@gmail.com

Tanto divertimento al Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

sabato 3 agosto ore 21.00

Tutta colpa di Telegaribaldi

Spettacolo con Alan De Luca, Lino D’Angiò e la partecipazione di Michele Caputo

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15,00

Info: 3207749825

domenica 4 agos€to ore 18.00

Rionapoli

Uno spettacolo di teatro e musica tra Napoli e il Brasile

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15,00

Info: 3207749825

Serate al cinema e teatro

Al Parco del Poggio, Viale del Poggio di Capodimonte Cinema all’Arena del Poggio

sabato 3 agosto ore 21.00

Il professore e il pazzo di Farthad Safinia

domenica 4 agosto ore 21.30

Il campione di Leonardo D’Agostini

lunedì 5 agosto ore 21.30

Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti

Ingresso: 5 euro

Info: 3347209715 / amministrazione@hartnapoli.it

Brividi d’Estate – XIX Edizione. All’Orto Botanico, via Foria n. 223 il tradizionale Festival della letteratura a teatro realizzato a cura de Il Pozzo e il Pendolo

sabato 3 e domenica 4 agosto ore 21.00

Il giorno dei morti di Maurizio de Giovanni

Napoli, autunno 1931. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi avvia un’indagine non autorizzata sulla morte, apparentemente accidentale, di un orfano. Un’indagine che prende le mosse da un ricordo e procede a dispetto di ogni ragionevole ragione e rischia di precipitarlo in un abisso di follia. Per una volta, non sarà l’ultimo pensiero della vittima a guidare i passi di Ricciardi, ma il silenzio assoluto di quel piccolo cadavere ad imporgli di inoltrarsi nuovamente nei gironi infernali delle passioni umane

con: Paolo Cresta e Ramona Tripodi musiche: Luca Toller

adattamento e regia: Annamaria Russo

Ingresso: € 16,00

Info: info@ilpozzoeilpendolo.it

Esposizioni

Dal 26 luglio al 20 settembre un evento speciale nel Convento di San Domenico Maggiore,

La crudele storia. Personaggi dell’Opera dei Pupi e del Teatro delle Guarattelle

Dopo il successo di Ravenna e Roma viene presentata per la prima volta a Napoli la mostra sull’Opera dei Pupi napoletana. Delle tre tradizioni dell’Opera dei Pupi italiana (il “Teatro delle Marionette €dell’Italia meridionale”), la napoletana, la palermitana e la catanese, quella napoletana è probabilmente la più antica, sebbene oggi meno conosciuta. Sono guappi, paladini, personaggi del popolo, animali mitologici, frammenti di video, fotografie provenienti dalle Famiglie d’Arte Furiati, Perna, Di Giovanni e Buonandi, con esemplari originali che appartengono al Museo IPIEMME di Castellammare di Stabia. La mostra è curata da IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

Visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 18.30

sabato 3 agosto ore 11.00

Visita Guidata

Ingresso libero

Dal 18 luglio al 29 settembre al Maschio Angioino nelle Sale dell’Armeria e nelle Sale

Vesevi Estate a Napoli 1979-2019. La politica dello spettacolo ai tempi di Maurizio Valenzi. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e curata da Maria Savarese con la collaborazione di Gianni Pinto e l’organizzazione di Paparo editori in occasione del quarantennale dell’Estate a Napoli, racconta la storia di questa iniziativa così importante per la città attraverso documenti e fotografie inedite tratte dagli archivi dei fotografi coinvolti in prima persona durante gli eventi, Luciano D’Alessandro, Fabio Donato, Luciano Ferrara, Pressphoto. Con il patrocinio della Fondazione Maurizio Valenzi

Dal 25 luglio ad ottobre al Maschio Angioino nella Cappella Palatina La Scuola di Posillipo: la luce di Napoli che conquistò il mondo. Promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e curata da Isabella Valente, l’esposizione presenta 50 opere dei più importanti autori de “La Scuola di Posillipo” provenienti da raccolte private, Gigante, Pitloò, Carelli, Pratella, Dalbono, Smargiassi, Fergola ecc…

Dal 25 luglio all’8 agosto 2019 al Pan | Palazzo delle Arti Napoli

Quando Parthenope uscì dalle ac€que

Mostra tripersonale d’arte di Liliana Comes, Rita Esposito e Rosalia Tortorelli a cura di Daniele Galdiero. Tre donne, tre artiste contemporanee, tre novelle sirene che escono dalle acque per mostrarsi e mostrare la via della consapevolezza. Le tre donne che partecipano a questo viaggio nella riscoperta della consapevolezza attraverso l’arte sono tre artiste che utilizzano lo strumento pittorico in maniera differente, tre distinte cifre stilistiche per trattare un solo argomento, il Femminile che è generatore e rigeneratore universale

dall’11 luglio al 6 agosto nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo n. 286 Visione Offuscata di Christian Dworak

La serie figurativa valuta come il mondo immaginario collettivo si trasmetta ai singoli individui e come il loro modo di pensare ne venga influenzato. Punto di partenza sono scene e personaggi del Nuovo Testamento

Ingresso libero dal lunedì al sabato ore 9.00 – 19.00

Al Museo Filangieri, via Duomo n. 288 dal 1 febbraio a settembre Un secolo di furore – I caravaggisti del Filangieri

Esposizione dedicata alla riscoperta della Scuola napoletana del Seicento e del primo Settecento, composta perlopiù da dipinti caravaggeschi

Info: filangierimuseo.it

Promossa dal MANN e dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Gli Assiri all’ombra del Vesuvio espone dal 3 luglio al 16 settembre al Museo Archeologico Nazionale di Napoli oltre quarantacinque reperti, provenienti, tra l’altro, da British Museum, Ashmolean Museum e Musei Vaticani: fulcro dell’allestimento, i calchi ottocenteschi appartenenti alle collezioni del MANN e non esposti da molti anni. I visitatori sono condotti a scoprire, in un iter circolare, i tre palazzi che furono il centro del potere e della cultura degli Assiri: Nimrud, Ninive, Korsabad

Info: www.museoarcheologiconapoli.it

Guarda che luna! Un viaggio bibliografico ed i€conografico verso il mondo di Astolfo, Galilei, Pulcinella ed Armstrong. Dal 25 giugno al 30 settembre una mostra documentaria e iconografica per il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio (1969-2019), a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, ospitata alla Biblioteca Nazionale. Il percorso espositivo, tra le verità scientifiche e le divulgazioni letterarie, narra il legame speciale, magico che sin dalla notte dei tempi l’uomo ha avuto con il nostro satellite

Ingresso libero

Info: 0817819211

Per la prima volta a Napoli la poetica magia del grande artista russo Marc Chagall (1887-1985) raccontata attraverso l’esposizione di 150 opere. Dal 15 febbraio all’8 settembre tutti i giorni ore 10.00 – 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima) Chagall. Sogno d’amore

Curata da Dolores Duràn Ucar alla Basilica della Pietrasanta Museum, piazzetta Pietrasanta n. 17-18

Biglietti intero con audioguida € 15,00 – intero € 14,00 – ridotto con audioguida € 13,00 – ridotto € 12,00 – bambini con audioguida € 7,00 – bambini € 6,00

Info: 0811865941

Stati di Grazia e di Emergenza. Festival delle Periferie. Teatri – Comunità – Territori. II° Edizione

Al Cortile di Palazzo

venerdì 2 agosto ore 21.00

Cunti e Cuntarielli

ideato da Giuseppe Giannelli

arrangiamenti e direzione musicale Giuseppe D’Amora

domenica 4 agosto ore 21.00

Spettacolo di artisti di strada a cura di BusTheater

A cura di Ichos Zoe Teatro – via Principe di Sannicandro 32/A

Ingresso e navetta gratuiti fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

Info: 3357675152 / zegennahotmail.com

Itinerari di visita

Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon

Tutti i giorni dal €martedì al venerdì alle ore 12.00 – sabato ore 10.00 e 12.00 – domenica ore 10.00, 11.00 e 12.00

Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio n. 36 per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo. Superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion

Ingresso: € 6,00 prenotazione obbligatoria

Tramonti d’estate al Pausilypon. Percorsi serali alla villa imperiale del Pausilypon

domenica 4 agosto ore 18.30

Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio n. 36 per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo. Superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion. Al termine sarà offerto ai visitatori un piccolo rinfresco

Ingresso: € 8,00 prenotazione obbligatoria

In barca dal fondo trasparente. AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola

sabato 3 e domenica 4 agosto ore 10.30, 12.30 e 15.00

Partenza e arrivo dal CeRD del Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera. Dopo una breve introduzione con audiovisivi, la barca a visione subacquea, grazie al fondo trasparente, permetterà contemporaneamente la visione del paesaggio costiero emerso e dei fondali sottostanti, nei quali si possono ammirare le strutture archeologiche di epoca romana sommerse a causa del bradisismo ed apprezzare le caratteristiche naturalistiche-vulcanologiche di questo piccolo gioiello della costa napoletana

Ingresso: € 12,00 prenotazione obbligatoria

Visite guidate in snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola

sabato 3 e domenica 4 agosto ore 11.00 e 14.00

Partenza e arrivo dal CeRD del Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera. Itinerari in snorkeling adatti a tutti alla scoperta dei paesaggi e dei fondali. A tutti i vi€sitatori sarà fornita l’attrezzatura necessaria, composta di maschera, snorkel, pinne e muta

Ingresso: € 20,00 prenotazione obbligatoria

A cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus

Info: 0812403235 / 3285947790 / info@gaiola.org / www.gaiola.org