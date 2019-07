Estate a Napoli, tutti gli appuntamenti del weekend.

Maschio Angioino

sabato 20 luglio ore 21.00

Clandestino

scritto diretto e interpretato da Gianfranco Gallo; sul palco con lui il nipote Gianluca Di Gennaro e la figlia Bianca Gallo. La parte musicale è affidata al chitarrista Antonio Maiello. Uno spettacolo di Teatro-Canzone, in cui proprio il tema della clandestinità, affrontato con intelligenza e ironia, traccia il trait d’union dello spettacolo in parole e musica con monologhi, duetti, canzoni originali e cover di grandi successi passando da Pino Daniele a Manu Chao

Opening act Malavoglia

A cura di Subcava Sonora

Ingresso: 15 euro. L’artista ha previsto, insieme alla produzione, di destinare per la serata un rilevante numero di ingressi gratuiti per le comunità di migranti residenti a Napoli

Info: 3280321796

domenica 21 luglio ore 20.30

Festival UniMusic

ScarlattInJazz

La Nuova Orchestra Scarlatti propone musiche di D. Scarlatti, G. F. Händel, L. van Beethoven, L. Bernstein, D. Ellington, T. Wilson e tanti altri

pianoforte e direzione Bruno Persico

Ingresso: 10 euro

Prevendite su www.azzurroservice.net oppure in botteghino un’ora prima del concerto

Info: 0812535984 / info@unimusic.it / www.unimusic.it

lunedì 22 luglio ore 21.00

“Tammurriata” Riti e miti di una sirena millenaria

Canta e recita Cosimo Alberti accompagnato dal chitarrista Tony Saggese, dal fisarmonicista Nino Conte e da un duo di ballerine. Un viaggio musicale e teatrale a base di canti e danze popolari del

sud Italia

A cura di Associazione Matilde Serao, direzione artistica Marilena Zanniello

Ingresso: 10 euro

Info: 3205732286 / 3382181512 / matildeseraoassocult@libero.it / marilenazanniello@hotmail.it

martedì 23 luglio ore 21.00

Femin’arte

Pino Daniele Opera

Un progetto che propone in chiave cameristica 12 brani di Pino Daniele. Ad accompagnarli alcuni dei musicisti storici che hanno collaborato con il ‘nero a metà’: Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato, Roberto Giangrande, Valentina Crimaldi, Donatella Brighel e alcuni giovani musicisti napoletani di grande talento. L’intero progetto vede protagonista la voce splendida, profonda e penetrante del giovane musicista e cantante Michele Simonelli

A cura di associazione ProCulTur

Costo: 15 euro

Info: 0815448891 /assculprocultur@gmail.com

Il Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore in vico San Domenico ospita questo fine settimana proposte dedicate alla danza e alla canzone e balli tradizionali

sabato 20 luglio

Andrà in scena Le Nuove Dee, uno spettacolo di danza comprendente due coreografie Io Chiara Tu Scura, con regia e coreografia di Flavia Bucciero e interpreti Paloma Biagioli ed Elisa Paini, e Oppio, con coreografia di Francesca Selva, messa in scena di Marcello Valassina e interprete Silvia Bastianelli. Entrambe le coreografie evidenziano una prospettiva che lega passato, presente e futuro in un significato universale e multiculturale dell’essere giovani donne in un mondo globalizzato. Il concept prevede due modalità: la prima in cui viene proposto un estratto dello spettacolo della durata di 20 minuti sotto forma di site specific e itinerante nel chiostro, la seconda propone lo spettacolo in forma integrale della durata di 1€ ore e 10 minuti

A cura del Consorzio Coreografi Danza d’Autore

Ingresso: ore 17.00, 18.00 e 19.00 spettacoli site specific 3 euro

ore 21.30 spettacolo serale biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro (fino a 25 anni, dai 65 anni in su, per coloro che presentano alla cassa un biglietto di ingresso ad un museo della città)

info: 3462267973 / 3293907309 / movimentoinactor.promozione@gmail.com

domenica 21 e lunedì 22 luglio ore 21.00

Napoli …tra cielo e mare

Racconto musicale di leggende e storie della tradizione, fra brani classici e popolari declinati nelle forme più tipiche della musica napoletana (villanelle, fronne, canzoni sul tamburo, melodie classiche), della danza (tarantelle, tammurriate, ‘ndrezzata in costume d’epoca) e del folklore, attraverso figure emblematiche della fantasia locale (Pulcinella, ‘o Pazzariello, ‘o ‘Ncenzaro, la Zingara) che completano l’esibizione con momenti recitativi

A cura dell’Associazione culturale I Guarracini

Ingresso:contributo associativo 8 euro

info: 3486011041 / saltot84@gmail.com

martedì 23 luglio ore 21.00

Napoli in vinile

Lo spettacolo scritto da Patrizia Fanelli descrive la nostalgia di un tempo che non si è mai vissuto. Un gagà della Bella Epoque, calato nella contemporaneità, fa da legante alle canzoni interpretate da Patrizia Fanelli accompagnata alla chitarra da Claudio Bottino. Attraverso il racconto della storia del vinile a 78 giri, del grammofono, delle copielle, delle Piedigrotte, del Salone Margherita si ripercorre la storia della canzone napoletana con un tuffo nell’epoca delle villanelle alla napoletana e dell’opera buffa

A cura dell’Associazione Matilde Serao

Ingresso:10 euro

info: 3205732286 / 3382181512 / matildeseraoassocult@libero.it

E poi il programma delle rassegne di cinema e teatro

ogni sera al Parco del Poggio, Viale del Poggio di Capodimonte Cinema all’Arena del Poggio

Info: amministrazione@hartnapoli.it

FOQUS Napoli Fondazione Quartieri Spagnoli, via Portacarrese a Montecalvario n. 69 ospita il Festival del Cinema Spagnolo, anteprime e film inediti del miglior cinema spagnolo, in lingua originale

Sabato 20 luglio ore 21.00

sarà proiettata l’acclamata commedia Campeones di Javier Fesser che racconta la storia di un allenatore di pallacanestro condannato a nove mesi di servizi sociali ad allenare una squadra di persone con disabilità intellettiva (in collaborazione con il Centro ARGO)

Il programma è arricchito da una selezione di corti targati Kimuak che è in programma da mercoledì 17 a sabato 20 ore 19.00 presso la Sala dei Caratteri

Rassegna cinematografica a cura della Oficina Cultural dell’Ambasciata di Spagna e di EXIT Media

Ingresso: 5 euro

Info: 08119174938 / 3284218405 / segreteria@foqusnapoli.it

da sabato 20 a lunedì 22 luglio ore 21.00

Brividi d’Estate – XIX Edizione. All’Orto Botanico, via Foria n. 223

Per il tradizionale Festival della letteratura a teatro realizzato a cura de Il Pozzo e il Pendolo, A te, Masaniello con il racconto delle vicende dell’anno 1647 quando il ventisettenne Masaniello, pescatore e pescivendolo, in dieci giorni riuscì a regalare un sogno ai napoletani. Un sogno bello da far paura. Tanta di quella paura che i suoi concittadini decisero di distruggere il sogno e quel folle che aveva permesso loro di sognarlo

con Nico Ciliberti, Marianita Carfora, Salvatore Catanese, Cristiano Di Maio, Alfredo Mundo, Riccardo Maio, Rita Ingegno, Paolo Rivera, Marige Maya Grasso, Diego Guglielmelli e la partecipazione dei giovanissimi Giulia, Gianluca e Gaia

musiche e progetto sonoro Gennaro Monti

drammaturgia e regia Annamaria Russo

Ingresso: 16 euro

Info: info@ilpozzoeilpendolo.it

Sabato 20 luglio

Napulitanata, piazza Museo n. 10/11 – Porticato della Galleria Principe di Napoli

Un viaggio tra le più celebri melodie napoletane, dalla Tarantella a ‘O sole mio, durante il quale lo spettatore viene immerso in un contesto “autenticamente napoletano”

Info: 3489983871 / info@napulitanata.com / www.napulitanata.com

Nei Giardini di Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia Doppio Sogno, una rassegna di c€inema, letteratura, musica a cura di Galleria Toledo teatro stabile d’innovazione, in ricordo dell’attore Antonio Pennarella

lunedì 22 luglio ore 20.30

Introduce Gianni Maffei – film Todo Modo di Elio Petri

martedì 23 luglio ore 20.30

introduce Matteo Palumbo – film Salò o le 120 giornate di Sodomadi Pier Paolo Pasolini

Ingresso: 5 euro

Info: 081425037 / 081425824 / segreteria.galleriatoledo@gmail.com / www.galleriatoledo.org / facebook.com/galleriatoledo

Per i bambini, tanti progetti creativi originali per divertirsi stimolando la manualità e il senso artistico

Al Complesso Monumentale della Real Casa Santa dell’Annunziata via Annunziata n.34 I Luoghi delle Fiabe laboratori, teatro, gioco, libri e natura per bambini e famiglie a cura de “I Teatrini”

lunedì 22 luglio ore 19.00

Parata Pinocchio. Con un’invasione di cantastorie, clown, marionette e burattini e una pioggia adrenalinica di trampolieri, funamboli, giocolieri e acrobati, i personaggi protagonisti del Pinocchio Testadura attraversano in parata le vie del quartiere invitando i bambini e le famiglie allo spettacolo

di Teatrop (Lamezia Terme). Ideazione e regia Piero Bonaccurso

martedì 23 luglio ore 20.30

Pinocchio Testadura, un gioco con i disegni tra rima e musica, filastrocche e canzoni e in scena il burattino piuÃ�� famoso del mondo: Pinocchio! Come una cantastorie, l’attrice costruisce una narrazione con i disegni della sand art, realizzandoli dal vivo

regia Piero Bonaccurso

sand art e interpretazione Greta Belometti

testi Greta Belometti ispirati all’opera di Gianni Rodari

eta�� consigliata: dai 5 anni

Ogni pomeriggio dalle ore 18.00 attività di laboratorio e animazione a cura de I Teatrini, Ludobus Artingioco, Biblioteca Annalisa Durante e visite guidate dell’Annunziata a cura dell’Associazione Manallart

Ingresso gratuito a tutte le attività. Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Info: 0810330619 / info@iteatrini.it / www.iteatrini.it

Stati di Grazia e di Emergenza. Festival delle Periferie. Teatri – Comunità – Territori. II° Edizione

sabato 20 luglio ore 20.30

Teatro Area Nord Totò Crooner un Otello principe di Bisanzio con Carmine Borrino armonizzazioni musicali Mariano Bellopede

scritto e diretto da Carmine Borrino

domenica 21 luglio ore 21.00

Parco Eco della Filanda

Cinema nei cortili

Film Troppa grazia di Gianni Zanasi

lunedì 22 luglio ore 21.00

Spazio all’aperto Marianella, via Mugnano

Cinema nei cortili

Film Euforia di Valeria Golino

martedì 23 luglio ore 20.30

Teatro Area Nord Sfogliatelle e altre storie d’amore con Lalla Esposito e Massimo Masiello

piano e arrangiamenti Antonio Ottaviano

sax Saverio Giugliano

contrabbasso Gianluigi Pennino

A cura di Teatri Associati di Napoli

Ingresso e navetta gratuiti fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

Info: 0815851096 / 3401098705 / teatriassociatinapoli@gmail.com

Ispirazioni musicali in città

UNIMUSIC – Festival della musica e della cultura

Il nuovo Festival estivo della Musica e della Cultura per tutti realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e con il Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo

19 luglio ore 19.30

Chiesa dei SS. Marcellino e Festo

musiche di G. F. Handel, D. Cimarosa e G.T. Holst

oboe Maurizio Marino

20 luglio ore 18.30 – 20.30

Cortile delle Statue – Università “Federico II”

Open Music – Prove aperte al pubblico

Info: 0812535984 / info@nuovaorchestrascarlatti.it / www.nuovaorchestrascarlatti.it

Grandi mostre d’arte per tutta l’estate

Dal 18 luglio al 29 settembre 2019 al Maschio Angioino nelle Sale dell’Armeria e nelle Sale

Vesevi Estate a Napoli 1979-2019. La politica dello spettacolo ai tempi di Maurizio Valenzi, la mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e curata da Maria Savarese con la

collaborazione di Gianni Pinto e l’organizzazione di Paparo editori in occasione del quarantennale dell’Estate a Napoli, racconta la storia di questa iniziativa così importante per la città attraverso documenti e fotografie inedite tratte dagli archivi dei fotografi coinvolti in prima persona durante gli eventi, Luciano D’Alessandro, Fabio Donato, Luciano Ferrara, Pressphoto. Con il patrocinio della Fondazione Maurizio Valenzi

Dal 16 maggio al 28 luglio continua la mostra fotografica di Marisa Laurito Transvantgarbage. Terre dei Fuochi e di Nessuno, denuncia dell’insulto ambientale alla Terra dei Fuochi che lede il diritto dei cittadini alla salute e alla vita

Visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 18.00

Ingresso libero

dal 20 luglio al 2 agosto 2019 al Pan | Palazzo delle Arti Napoli

dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.30, la domenica e i giorni festivi dalle ore 9.30 alle ore 14.00, martedì chiuso

Art Performing Festival

Il Festival alla quarta edizione a Napoli, con la sua consolidata formula di mostre in spazi pubblici e privati, propone quindici giorni di performances d’arte contemporanea presentando anche artisti della scena internazionale delle arti visive. Questa quarta edizione si concentra sulle sperimentazioni dell’arte visiva volte al miglioramento della qualità della vita e nel solco di un’economia solidale

Info: www.artperformingfestival.it

Dall’11 luglio al 6 agosto nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo n. 286 Visione Offuscatadi Christian Dworak

La serie figurativa valuta come il mondo immaginario collettivo si trasmetta ai singoli individui e come il loro modo di pensare ne venga influenzato. Punto di partenza sono scene e personaggi del Nuovo Testamento

Ingresso libero dal lunedi’ al sabato ore 9.00 – 19.00

Al Museo Filangieri, via Duomo n. 288 dal 1° febbraio a settembre Un secolo di furore – I caravaggisti del Filangieri

Esposizione dedicata alla riscoperta della Scuola napoletana del Seicento e del primo Settecento, composta perlopiù da dipinti caravaggeschi

Info: filangierimuseo.it

A Castel dell’Ovo la mostra Le Stanze di Tato Russo, gli anni del coraggio racconta un’avventura di teatro e di vita. Dal 14 giugno al 28 luglio dal lunedì al sabato ore 9.00 – 19.30 (ultimo accesso ore 18,45) domenica e giorni festivi ore 9.00 – 14.00 (ultimo accesso ore 13.15)

Ingresso gratuito

Promossa dal MANN e dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Gli Assiri all’ombra del Vesuvio esponedal 3 luglio al 16 settembre oltre quarantacinque reperti, provenienti, tra l’altro, da British Museum, Ashmolean Museum e Musei Vaticani: fulcro dell’allestimento, i calchi ottocenteschi, appartenenti alle collezioni del MANN e non esposti da molti anni. I visitatori sono condotti a scoprire, in un iter circolare, i tre palazzi che furono il centro del potere e della cultura degli Assiri: Nimrud, Ninive, Korsabad. Al <s€pan>Museo Archeologico Nazionale di Napoli</s€pan>

Info: www.museoarcheologiconapoli.it

Guarda che luna! Un viaggio bibliografico ed iconografico verso il mondo di Astolfo, Galilei, Pulcinella ed Armstrong. Una mostra documentaria e iconografica per il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio (1969-2019), a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, ospitata alla Biblioteca Nazionale. Il percorso espositivo, tra le verità scientifiche e le divulgazioni letterarie, narra il legame speciale, magico che sin dalla notte dei tempi l’uomo ha avuto con il nostro satellite. Dal 25 giugno al 30 settembre

Ingresso libero

Info: 0817819211

Per la prima volta a Napoli la poetica magia del grande artista russo Marc Chagall (1887-1985) raccontata attraverso l’esposizione di 150 opere. Dal 15 febbraio all’8 settembre tutti i giorni ore 10.00 – 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima)Chagall. Sogno d’amore

Curata da Dolores Duràn Ucar alla Basilica della Pietrasanta Museum, piazzetta Pietrasanta n. 17-18

Biglietti intero con audioguida 15 euro – intero 14 euro – ridotto con audioguida 13 euro – ridotto 12 euro – bambini con audioguida 7 euro – bambini 6 euro

Info: 0811865941

Visite guidate

Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon

Tutti i giorni dal martedì al venerdì alle ore 12.00 – sabato ore 10.00 e 12.00 – domenica ore 10.00, 11.00 e 12.00

Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio n. 36 per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo. Superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion

Ingresso: 6 euro prenotazione obbligatoria

Tramonti d’estate al Pausilypon. Percorsi serali alla villa imperiale del Pausilypon

domenica 21 luglio ore 18.30

Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio n. 36 per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo. Superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion. Al termine sarà offerto ai visitatori un piccolo rinfresco

Ingresso: 8 euro prenotazione obbligatoria

In barca dal fondo trasparente. AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola

sabato 20 e domenica 21 luglio ore 10.30, 12.30 e 15.00

Partenza e arrivo dal CeRD del Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera. Dopo una breve introduzione con audiovisivi, la barca a visione subaquea, grazie al fondo trasparente, permetterà contemporaneamente la visione del paesaggio costiero emerso e dei fondali sottostanti, nei quali si possono ammirare le strutture archeologiche di epoca romana sommerse a causa del bradisismo ed apprezzare le caratteristiche naturalistiche-vulcanologiche di questo piccolo gioiello della costa napoletana

Ingresso: 12 euro prenotazione obbligatoria

Visite guidate in snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola

sabato 20 e domenica 21 luglio ore 11.00 e 14.00

Partenza e arrivo dal CeRD del Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera. Itinerari in snorkeling adatti a tutti alla scoperta dei paesaggi e dei fondali. A tutti i visitatori sarà fornita l’attrezzatura necessaria, composta di maschera, snorkel, pinne e muta

Ingresso: 20 euro prenotazione obbligatoria

A cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus

Info: 0812403235 / 3285947790 / info@gaiola.org / www.gaiola.org