Estetista esegue interventi di chirugia estetica, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete ha scovato a Casoria (Na) un’estetista che si spaccia per medico estetico pur non risultando in nessun registro ufficiale.

La donna esegue interventi di medicina estetica però in un appartamento e senza avere alcuna licenza.

Estetista o DOTTORESSA?

Si spaccia per MEDICO, ma non lo è! Si occupa di medicina estetica intervenendo su nasi, labbra, zigomi operando a casa sua!



Insomma mi chiedo come sempre: è più pazza la dottoressa o chi si affida a lei?

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/falso-medico-estetico-e-interventi-casalinghi_72542.shtml