Estorsione, Polizia arresta 3 persone a Scampia

Eseguita a Napoli, dai poliziotti della Squadra mobile e del commissariato di Scampia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone e degli arresti domiciliari a una terza, tutti accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il provvedimento è il risultato delle indagini degli agenti iniziate dopo la notizia di un episodio estorsivo compiuto a Scampia nello scorso aprile.

Nello specifico, gli arrestati, già noti alla vittima come esponenti di un noto clan camorristico, si sono presentati presso un autolavaggio pretendendo di parlare con il proprietario e rivendicando, arbitrariamente, la proprietà dell’esercizio commerciale.

Durante un secondo incontro, gli stessi hanno imposto alla vittima di farsi trovare, in un orario stabilito, presso il suo autolavaggio affinché potessero portarlo al cospetto del loro capo che avrebbe preteso la consegna delle chiavi dell’autolavaggio e la sua estromissione dall’attività.

Gli investigatori, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire i fatti.