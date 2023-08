Eventi sismici campi flegrei: controllate due segnalazioni per due edifici dalla Protezione Civile insieme ai Vigli del Fuoco

A seguito degli eventi sismici verificatisi nella scorsa notte nella zona dei Campi Flegrei e percepiti anche in città, la Protezione Civile del Comune di Napoli, insieme ad una squadra di Vigili del Fuoco, è intervenuta per controllare due segnalazioni giunte per due edifici, in via Righi ed in Via Bagnoli.

In entrambi i casi non si è riscontrato alcune danno riconducibile alle scosse di questa notte ma esclusivamente una situazione pregressa di scarsa manutenzione degli edifici. La situazione continuerà ad essere monitorata nelle prossime ore.