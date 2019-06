Evento di beneficenza sabato 22 a Portici con il Sindacato Carabinieri.

Il SIM Carabinieri, nell’ambito degli eventi in calendario per i prossimi mesi, ed in riferimento a quelli che sono i propri principi richiamati nello Statuto del Sindacato stesso,

“al fine di promuovere il prestigio e la solidarietà tra gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, cittadini, istituzioni, gruppi di persone di posizioni sociali diverse e la mutualità,

modalità che attraverso l’unione delle forze e lo scambio solidaristico consente di raggiungere gli obiettivi comuni” organizza



“Charitynight for Children.” a Portici, nella splendida Villa Fernandez, requisita alla camorra, primo di una lunga serie di eventi promossi dal SIM Carabinieri su tutto il territorio nazionale.

Un’asta benefica in collaborazione con la famiglia Maddaloni, ed altri campioni dello sport, che doneranno i ricordi dei loro maggiori successi sportivi, in favore dell’Associazione Edoardo Marcangeli, che si occupa della ricerca, cura ed assistenza ai bambini malati di leucemie e tumori ed alle loro famiglie.(https://www.assoedoardomarcangeli.org/)



L’evento avrà luogo dalle ore 18.00 del 22 giugno p.v., alla presenza delle autorità civili, militari ed istituzionali, delle associazioni locali e dei piccoli atleti della palestra Maddaloni di Scampia, che si esibiranno in una breve dimostrazione di judo per gli ospiti presenti.