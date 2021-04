Ex discarica del clan a San Giuseppiello a Giugliano diventa laboratorio di Agraria.

Il terreno di San Giuseppiello, nel territorio di Giugliano (Napoli), utilizzato per anni come discarica abusiva di fanghi da lavorazione industriale da un clan camorristico, è stato risanato e sarà probabilmente affidato alla facoltà di Agraria dell’ Università Federico II.

Il terreno è stato recentemente confiscato e l’ Agenzia per i beni confiscati vi ha effettuato un sopralluogo in vista dell’ affidamento all’ Università, che ha svolto sul terreno un’ attività di fitorisanamento per eliminare o neutralizzare i residui tossici di cadmio e cromo.

Il Dipartimento di Agraria della Federico II dovrebbe utilizzare l’ area risanata per la formazione di studenti e scienziati sulle tecniche di risanamento ambientale con metodi naturali e crearvi un laboratorio didattico.

Al sopralluogo hanno preso parte l’Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti, Filippo Romano , amministratori locali e forze dell’ Ordine. (ANSA).