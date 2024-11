Falso tassista tenta di molestarla, 19enne fugge

- pubblicità -

Una diciannovenne napoletana ha vissuto un incubo quando, pensando di salire su un taxi, è stata costretta a gettarsi dall’auto in movimento per sfuggire al suo aggressore. L’uomo, un 38enne originario della zona di Caserta, è stato arrestato dalla polizia per rapina e violenza sessuale.

Durante il tragitto, l’uomo ha molestato e aggredito la ragazza, che disperata ha aperto la portiera e si è gettata dall’auto nel quartiere di Ponticelli.

Un cittadino ha assistito alla scena e ha chiamato la polizia, che ha rintracciato l’aggressore in via Brin.

L’uomo è stato trovato in possesso degli effetti personali della vittima e di diversi documenti di riconoscimento intestati ad altre persone, per cui è stato anche denunciato per ricettazione.

Ora è rinchiuso nel carcere di Poggioreale.