Fausto Giaccone al Sabato della Fotografia

Sabato 22 febbraio, alle ore 11.30, in Sala Assoli-Moscato (Vico Lungo Teatro Nuovo, 110) nuovo appuntamento de Il Sabato della Fotografia, il ciclo di mostre, incontri e workshop sul linguaggio fotografico curato da Pino Miraglia.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, vedrà protagonista Fausto Giaccone, uno dei grandi nomi del fotogiornalismo italiano, all’interno della sezione Storie d’Italia, a cura di Manuela Fugenzi. Dopo l’incontro con Uliano Lucas, prosegue così il viaggio nella memoria storica italiana attraverso la fotografia, con un focus sul rapporto tra immagine e identità nazionale.

L’appuntamento Fare l’Italia: fotografia e identità italiana esplorerà il ruolo della fotografia nella costruzione dell’identità del Paese, dal Risorgimento fino ai giorni nostri. Attraverso gli scatti dei primi atelier fotografici, le immagini di propaganda del regime, le fotografie dei rotocalchi durante il boom economico e i lavori dei grandi maestri del secondo Novecento, la fotografia ha documentato e, al tempo stesso, contribuito a definire la percezione collettiva della nazione. Manuela Fugenzi parlerà di fotogiornalismo ed editoria italiana, introducendo Fausto Giaccone che racconterà la sua esperienza nel mondo dell’editoria, dagli esordi nelle riviste indipendenti romane degli anni Sessanta fino alle collaborazioni con i grandi gruppi editoriali milanesi, tracciando un percorso che lega la fotografia al racconto sociale e culturale del Paese.

Nato a San Vincenzo nel 1943 e cresciuto a Palermo, Fausto Giaccone si trasferisce a Roma nel 1965, dove si laurea in architettura prima di dedicarsi interamente alla fotografia. Testimone diretto dei movimenti del ’68, si afferma come fotogiornalista collaborando con testate indipendenti come L’Astrolabio, Vie Nuove e Noi Donne, documentando le trasformazioni del Sud Italia. Negli anni ’70 estende il suo lavoro al reportage televisivo in Africa e America Latina, mentre negli anni ’80 si stabilisce a Milano, avviando una lunga carriera per riviste geografiche internazionali. Dal 1995 è rappresentato dall’agenzia Anzenberger di Vienna.

Il ciclo di incontri proseguirà con gli appuntamenti dedicati a Olivo Barbieri e Paola Agosti. Inoltre, si ricorda che nello spazio espositivo di Sala Assoli-Moscato è possibile visitare la mostra Berlino 1989 – Sopra e sotto il muro di Luciano Ferrara, in esposizione fino al 16 marzo.

Info: casadelcontemporaneo.it – movimentiperlafotografia.it