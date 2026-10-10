Fausto Lamparelli nuovo Questore di Napoli

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Sarà Fausto Lamparelli il nuovo questore di Napoli. Il dirigente della Polizia di Stato lascia l’incarico ricoperto a Firenze dal 16 dicembre 2024 per tornare nel capoluogo partenopeo, città che conosce bene per avervi già guidato in passato la Squadra Mobile.

Nel corso della sua carriera Lamparelli ha diretto le Squadre Mobili di Ascoli Piceno, Latina, Bari, Genova e Napoli, maturando una lunga esperienza investigativa nel contrasto alla criminalità organizzata e ai reati di maggiore allarme sociale.

Tra gli incarichi di vertice ricoperti nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza figura, nel 2018, la nomina a direttore del Servizio Polizia Scientifica presso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

L’anno successivo è stato chiamato a guidare il Servizio Centrale Operativo (Sco), struttura incaricata del coordinamento a livello nazionale delle attività investigative contro le organizzazioni mafiose e la criminalità comune, con un ruolo anche nelle indagini di carattere transnazionale condotte in collaborazione con le forze di polizia di altri Paesi.

Coniugato e padre di un figlio, Lamparelli subentra a Maurizio Agricola, dirigente generale di Pubblica Sicurezza, recentemente promosso prefetto dal Consiglio dei ministri.

Agricola è stato collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e nominato commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta.