Favola di Natale a Mugnano, protagonisti un bambino di 11 anni e i Carabinieri

Una di quelle favole che scaldano il cuore a Natale.

A Mugnano di Napoli, un bambino di 11 anni, rimasto senza madre e in una situazione familiare complessa, si era allontanato da casa per un motivo tenero e doloroso allo stesso tempo: voleva vendere alcuni libri scolastici e disegni fatti da lui per raccogliere qualche euro e comprare un regalo di Natale alla sorellina di 3 anni.

La titolare di un negozio di giocattoli lo ha notato fuori dal negozio e, preoccupata, ha chiamato i carabinieri.

Quando la pattuglia è arrivata ha trovato il bambino da solo, con i suoi libri e disegni;

Il piccolo ha spiegato di non voler chiedere soldi al padre, già provato dalla perdita della moglie; nel frattempo, il padre si era recato in caserma per denunciarne la scomparsa, non accorgendosi che il figlio era uscito.

I carabinieri hanno ricostruito la situazione e, colpiti dalla storia, hanno comprato di tasca propria un regalo per lui e uno per la sorellina.

Il bambino ha passato un po’ di tempo in caserma con loro, poi è tornato a casa con il padre, commosso e sollevato.