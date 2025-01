Femminicidio: analisi giuridica e riflessioni con l’Avvocato Michele Sirica

- pubblicità -

Il tragico caso di Giulia Cecchettin ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema del femminicidio, una piaga che continua a scuotere la società e sollevare interrogativi. Ne parliamo con l’Avvocato Michele Sirica, penalista esperto, per comprendere il fenomeno dal punto di vista giuridico e le misure adottate per contrastarlo.

Avvocato, cos’è giuridicamente il femminicidio?

«Nel linguaggio comune, con “femminicidio” si intende l’uccisione di una donna, spesso in un contesto di violenza domestica o relazionale. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, il nostro codice penale non prevede un reato autonomo di femminicidio. Il reato di riferimento è quello di omicidio, disciplinato dall’articolo 575 del codice penale, che prevede una pena non inferiore a 21 anni di reclusione. Esistono poi aggravanti specifiche, come quelle previste dall’articolo 576, che possono portare alla pena dell’ergastolo.

È importante sottolineare che la legge italiana, in ossequio al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, non distingue tra l’uccisione di un uomo o di una donna. Introdurre una differenziazione di genere rischierebbe di essere incostituzionale. Lo stesso vale per eventuali aggravanti legate esclusivamente al sesso della vittima.»

Quali strumenti ha introdotto il legislatore per prevenire questo fenomeno?

«Negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti significativi. Tra gli interventi più rilevanti c’è l’obbligo per il Pubblico Ministero di ascoltare la vittima entro tre giorni dalla denuncia, per accelerare il procedimento penale. È stato inoltre inasprito il trattamento sanzionatorio per il reato di stalking, che rappresenta spesso un campanello d’allarme per episodi di femminicidio: la pena ora può arrivare a sei anni e mezzo di reclusione.

Un altro strumento fondamentale è l’ammonimento del Questore, una misura preventiva che obbliga il maltrattante a cessare comportamenti persecutori o violenti, pena il passaggio dei reati da procedibili a querela a procedibili d’ufficio. Inoltre, può essere disposto l’uso del braccialetto elettronico per monitorare il soggetto.

Infine, è stata introdotta la possibilità dell’arresto in flagranza differito per reati di violenza domestica, che consente l’arresto entro 48 ore dall’evento, anche sulla base di documentazione video o chat. Si tratta di un passo avanti importante per superare i limiti della flagranza tradizionale.»

Questi interventi sono sufficienti per contrastare il fenomeno?

«Purtroppo, no. Restano due problemi strutturali: i tempi lunghi della giustizia e la cosiddetta “vittimizzazione secondaria”. I procedimenti penali sono spesso troppo lenti per garantire risposte tempestive in situazioni di emergenza. Inoltre, molte vittime rinunciano a denunciare per paura, vergogna o perché temono di essere rivittimizzate durante il processo, dovendo rivivere e raccontare dettagli dolorosi.

Per questo sarebbe auspicabile rendere obbligatorio l’incidente probatorio nei casi di violenza di genere, così da cristallizzare la prova in una fase precoce e ridurre il peso emotivo sulla vittima.»

Qual è il suo consiglio alle donne vittime di violenza?

«Il primo passo è reagire. Denunciare senza paura e rivolgersi immediatamente a un legale di fiducia. È fondamentale non isolarsi e cercare supporto, sia legale che psicologico.»

Come si può affrontare il fenomeno sul lungo termine?

«Con l’educazione. Come diceva Nelson Mandela, “L’istruzione è l’arma più potente che abbiamo per cambiare il mondo”. Il problema della violenza di genere è innanzitutto culturale. Occorre rafforzare l’insegnamento dell’educazione civica già dalle scuole elementari, per sensibilizzare le nuove generazioni sul rispetto reciproco e le conseguenze delle condotte illecite. Solo formando cittadini consapevoli potremo sperare di arginare questo drammatico fenomeno.»

L’avvocato Michele Sirica è inoltre specializzato nella tutela legale per i reati di violenza sessuale, atti persecutori (stalking), violenza domestica, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn), reato di maltrattamenti in famiglia.

Per contatti:

www.studiolegalesirica.it