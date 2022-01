Intorno alle 6 di domenica mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

A poca distanza l’uno dall’altro due persone hanno chiesto di essere soccorse perché ferite alle gambe da colpi d’arma da fuoco.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, ora al vaglio dei militari, sarebbero state ferite in zona Mergellina.

Indagini in corso per chiarire dinamica. Non sono in pericolo di vita (ANSA).