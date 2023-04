Fermato dalla Polizia con 39 kg di hashish in auto, sindacato FSP: servono più uomini a Napoli.

Nella serata d’ieri gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale – Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, in via Labriola dopo aver notato un’auto procedere ad andatura sostenuta, nonostante gli operatori della Volante intimavano l’ALT per procedere ad un controllo, il conducente ignorava tale segnalazione e continuava la propria marcia accelerando ulteriormente l’andatura.

A tal punto né nasceva un lungo inseguimento, durante il quale il malfattore effettuava manovre pericolose fino a via dei Ciliegi dove veniva bloccato.

Nella circostanza a seguito di accurata ispezione del veicolo, all’interno dello stesso veniva rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente “ hashish” per un peso complessivo di circa 39 kg.

Il Segretario Generale Provinciale FSP POLIZIA di STATO Mauro DI GIACOMO, afferma, ancora una volta, che il personale della Polizia di Stato di Napoli, ha dimostrato un senso di professionalità, abnegazione ed un acume non comune, a dimostrazione dell’efficienza ed efficacia della struttura Polizia di Stato e delle donne e uomini che quotidianamente attraverso la loro professionalità cercano di assicurare alla giustizia i delinquenti, tra mille insidie e difficoltà.

Inoltre, la politica deve prendere contezza una volta e per tutte che, è necessario fare un

investimento straordinario su Napoli sul piano della sicurezza in termini di uomini e di mezzi, al fine di poter disarticolare micro e macro criminalità e allo stesso tempo di garantire un controllo del territorio massiccio e permanente.