Ferragosto a Napoli, La Notte della Tammorra e tanto altro.

Culminera’ ne LA NOTTE DELLA TAMMORRA la lunga settimana di Ferragosto, ricca di proposte e di occasioni per i napoletani e per i turisti in visita alla nostra citta’.

MUSICA E TEATRO: dal lungomare a San Domenico, dall’Annunziata al Maschio Angioino

CINEMA ALL’APERTO al Parco del Poggio

I LUOGHI DELL’ARTE con mostre di straordinario interesse, come, nel Maschio Angioino, quella della Scuola di Posillipo e quella dedicata ai quarant’anni dell’Estate a Napoli, la mostra dei Pupi, guarattelle e burattini nel Complesso dei San Domenico (tutte ad ingresso gratuito) o con il Ferragosto dell’Arte nel Museo del Tesoro di San Gennaro, con un prezzo scontato di soli tre euro per le visite guidate alla mitica raccolta di tesori.

LUNGOMARE – ROTONDA DIAZ

Giovedi’ 15 Agosto, dalle ore 21.00

LA NOTTE DELLA TAMMORRA 2019

Torna, alla Rotonda Diaz, il tradizionale baccanale folk di Ferragosto, promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto POC Creator Vesevo in cammino tra le gemme Unesco da Napoli a Torre Annunziata.



Realizzata dall’Associazione Il Canto di Virgilio, con Carlo Faiello maestro concertatore La Notte della Tammorra vede per la prima volta, quest’anno, la partecipazione di Peppe Barra.

Ad inaugurare la serata l’immancabile canto ‘a figliola dedicato alla Madonna eseguito da una coppia di maestri cantatori della tradizione: Vincenzo Rea e Masino Tirozzi detto ‘o figlio d’o zi’ padrone. A seguire, la classica Tammurriata di accoglienza con Raffaele Inserra e le voci di due giovani e prestigiosi esponenti del canto etnico come Gianfranco Ricco detto Antichita’ e Catello Gargiulo. A dare il via alle danze sara’ uno storico esponente della musica popolare campana, Marcello Colasurdo, voce vesuviana e presenza fedele della manifestazione. La grande popolare di Ferragosto sara’ arricchita quest’anno dalla partecipazione di Peppe Barra, che si esibira’ per la prima volta sul palco della manifestazione insieme alla sua band. “Ho studiato le tammurriate e il tamburo per 50 anni insieme alla Nccp e Roberto De Simone. – ha raccontato Peppe Barra – La Notte della Tammorra e’ una notte di gioia e felicita’ ma anche una notte di oblio per lasciarci alle spalle e dimenticare quello che questa brutta politica ci sta mostrando negli ultimi tempi. Proporro’ durante la serata un po’ del mio repertorio e del mio gioco e cercheremo di divertirci tutti insieme”.

Direttamente dal “Museo e Festival della Zampogna” di Villa Latina arriveranno i suonatori di zampogne, organetti, ciaramelle e danzatrici del basso Lazio diretti dal maestro Domenico Fusco con Diego Fusco, Angelo Fusco, Luca Petrilli, Salvatore Sarda che indosseranno abiti tipici della zona con i famosi “scarpitti”. Al suono di Saltarelli e Ballarelle danzeranno Maya Tedesco, Marilena Norato, Lorenza Di Stefano e Cinzia Zomparelli.

Carlo Faiello e la sua Banda Dionisiaca _ Vittorio Cataldi alla Fisarmonica, Fulvio Gombos al Basso, Francesco Manna alle Percussioni, Gianluca Mercurio alla Batteria, Pasquale Nocerino al Violino _ poi, accoglieranno sul palco Giovanni Mauriello (con il figlio Matteo e la cantante Marianita Carfora), voce storica e co-fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare; Nello Daniele e Maurizio Capone presenze artistiche ‘diversamente folk’; inoltre, alcune tra le piu’ belle voci napoletane come Fiorenza Calogero e Patrizia Spinosi e Marcello Vitale alla chitarra battente.

Spazio anche alla ricerca etnomusicologica di Andrea Nerone (gia’ Musica Nova) tra la piana del Volturno e quella del Garigliano; ai canti del Cilento con Paola Salurso e alla musica del sud Italia con Rosalba Santoro cantante di Santeramo in Colle, paese al confine tra Puglia, Calabria e Basilicata. Si esibiranno nelle danze: Erminia Parisi, Emilia Meoli, Ashai Lombardo Arop e Enzo Esposito detto Tammurriello.

Tante le iniziative collaterali come lo stage di danze popolari i cui partecipanti saranno invitati al ballo notturno. Per chi volesse aspettare l’alba magica del 16 agosto, gran finale di balli sul tamburo da parte di paranze spontanee. Lino D’Angio’ – in Lino D’Angio’ show

Info: 338 8615640 081 3425603

CORTILE DELLA REAL CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA

Via Annunziata, 34 – Napoli

Estate al Cortile

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Martedi’ 13 Agosto ore 21.00

Aurora Giglio – La Notte della Posteggia Napoletana

Spettacolo musicale. Un riconoscimento ad un’ antica forma di spettacolo estemporaneo attraverso un vastissimo repertorio che si estende dalle piu’ note canzoni classiche napoletane a dei veri e propri tesori della tradizione partenopea attraverso “macchiette”, momenti di poesia e non solo. Padrona di casa la bravissima Aurora Giglio, la Signora della Posteggia Napoletana.

Mercoledi’ 14 agosto ore 21.00

Matteo Mauriello – Soire’e Napoletana – Fantasia di versi, prosa e musica

Un viaggio attraverso storie, luoghi, canzoni e personaggi del nostro Sud che hanno segnato un’epoca, l’epoca delle emigrazioni, ma allo stesso tempo il secolo d’oro, la “belle epoque”. La Napoli di un tempo che fu…

Giovedi’ 15 agosto ore 21.00

Ciro Capano & Orchestra – Suoni e Sospiri di Napoli – Recital di Canzoni Classiche Napoletane.

Ciro Capano ripercorre a ritroso i fasti della canzone classica napoletana dell’Ottocento e del Novecento: da Salvatore Di Giacomo a Libero Bovio, da Vincenzo Russo a Roberto Murolo, da Ernesto Tagliaferri a Salvatore Gambardella fino a Raffaele Viviani.

Venerdi 16 Agosto ore 21.00

Lello Ferraro – Contacunte , Miti, Storie e Leggende tratti dalla tradizione dei Cantastorie

Concerto di musica popolare. Sui ritmi e sulle melodie che caratterizzano la nostra tradizione verranno evocati i Miti, le Leggende e i Personaggi che popolano il mondo delle nostre fiabe

Sabato 17 Agosto ore 21.00

Fiorenza Calogero – Vento del Sud

Voce mediterranea inconfondibile, che nella sua ventennale carriera tra l’altro e’ stata tra le colonne de La Gatta Cenerentola di Roberto De Simone e di Passione di John Turturro, Fiorenza Calogero parla di tutto quello che il vento del Mediterraneo. Un viaggio attraverso i ritmi mediterranei della musica tradizionale senza trascurare incursioni nei sound piu’ moderni di Avitabile, Sepe, D’Angio’, Bennato, Faiello, De Simone.

Domenica 18 Agosto ore 21.00

Enzo Amato – Neapolitanata – Arie fuori e dentro al Palazzo

Saranno protagonisti del Concerto di chiusura, Gabriella Colecchia, (una delle piu’ interessanti voci italiane, interprete di grandi opere in tutto il mondo, il chitarrista Francesco Scelzo, grande musicalita’ e un virtuosismo fuori dal comune, ed Enzo Amato, (chitarrista , compositore e direttore d’orchestra, conosciuto per la sua grande passione per il Settecento Musicale Napoletano). Il Concerto presentera’ brani colti e popolari di Giovanni Paisiello, Niccolo’ Piccinni, Saverio Mercadante, Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini e Anonimi in voga nel Settecento al tempo dei Borbone.

CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE

vico San Domenico Maggiore n. 18

Rassegna teatrale Classico contemporaneo

A cura dell’Associazione Teatro dell’Osso.

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00 (sul web, per under 26 anni o over 65 anni), abbonamento a 3 spettacoli € 27.00, abbonamento a 7 spettacoli € 49.00

info: tel. 3421785930 – tram.biglietteria@gmail.com – www.facebook.com/teatrotram/

martedi’ 13 e mercoledi’ 14 agosto ore 21.30

Comed’oro

Premio “ComeD’ORO” per la divulgazione e la promozione della Commedia dell’Arte come forma di espressione spettacolare, unica, moderna, attualissima, viva e vitale. Due serate, quattro spettacoli proposti a tema Commedia dell’Arte, una giuria di esperti e alla fine un premio produzione in danaro. E ovviamente la Commedia dell’Arte regina anche d’estate!

venerdi’ 16 e sabato 17 agosto ore 21.30

La Bisbetica Influencer – liberamente ispirato alla Bisbetica Domata di William Shakespeare

Un amore nel 2019, puo’ avere delle analogie con un amore vissuto alla fine del 1500? Si, Se la Protagonista e’ Caterina! Quindi, Quale tema migliore, se non l’amore per tessere una trama che attraversa secoli? Il fine non cambia: dovra’ trovare marito. Caterina nel 2019 pero’ vive in un mondo di apparenze, infatti e’ un influencer ed i suoi hobby preferiti sono il parrucchiere e il centro estetico…

domenica 18 e lunedi’ 19 agosto ore 21.30

I Menecmi – di Tito Maccio Plauto – regia di Antonio Gargiulo

Impressiona sempre come un meccanismo comico, dinamiche di interrelazione tra personaggi e compimento di una trama ordita,vecchi di 2000 anni, possano generare le medesime reazioni ilari nel pubblico, allora come oggi. La commedia degli equivoci espressa al suo massimo potenziale, farcita dall’eterno mito – dilemma del doppio, che mette in crisi il se’.

MASCHIO ANGIOINO

Ridere_Festival del teatro comico e del cabaret_XXIX edizione

a cura di Associazione Culturale Bruttini Ridere in collaborazione con Teatro Toto’

martedi’ 13 e mercoledi’ 14 agosto ore 21.30

Francesca Marini in La mente torna … mina tribute

diretto da G. Liguori – Ingresso: € 10,00 – Info: 081296051 / www.teatrototo.it

giovedi’ 15 agosto ore 21.30

Emilio Massa in La smorfia della sibilla

condotto da Emilio Massa. Un gioco ideato da Dario Massa. – Ingresso gratuito, costo di € 2,00 a cartella. Info: 081296051 / www.teatrototo.it

venerdi’ 16 agosto ore 21.30

Gigi De Luca in Il cornuto immaginario

da Moliere , regia di Gigi De Luca – Ingresso: € 10,00 – Info: 081296051 / www.teatrototo.it

sabato 17 agosto ore 21.30

Rosalia Porcaro – in Donne

Ingresso: € 15,00 – Info: 081296051 / www.teatrototo.it

domenica 18 agosto ore 21.30

Lino D’Angio’ – in Lino D’Angio’ show

Ingresso: € 10,00 – Info: 081296051 / www.teatrototo.it

CINEMA

Arena Cinematografica Parco del Poggio

Rassegna cinematografica a cura DI Hart s.r.l.

ingresso dalle ore 20.45 – prezzo € 5,00 – informazioni: 3347209715

lunedi’ 12 agosto ore 21.30

Attenti a quelle due – regia di Chris Addison

martedi’ 13 agosto ore 21.15

Van Gogh – regia di Julian Schnabel

mercoledi’ 14 agosto ore 21.30

John McEnroe – regia di Julien Faraut

giovedi’ 15 agosto ore 21.15

La ragazza dei tulipani – regia di Justin Chadwick

venerdi’ 16 agosto ore 21.15

Ted Bundy. Fascino criminale – regia di Joe Berlinger

sabato 17 agosto ore 21.15

Una giusta causa – regia di Mimi Leder

domenica 18 agosto ore 21.00

Opera senza autore – regia di Florian Henckel Von Donnersmark

Gli spettacoli hanno inizio alle 21.00 per info e costi tel 800582463 – www.comune.napoli.it – www.harteventi.it Facebook Arena del Poggio.

